الزمالك: الحديث عن مشاكلنا يزيد قبل القمة.. وعقد سيسيه ينتهي في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن عقد رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري مع القلعة البيضاء سينتهي بنهاية الموسم القادم.

وأشار متحدث الزمالك في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن سيسيه سبق وأن وقع عقدًا مع الزمالك من قبل للتجديد، لكنه لم يتم توثيقه في اتحاد الكرة، ليتفق الطرفان على توقيع عقود جديدة خلال الفترة القادمة.

وبدأ الدردير حديثه عن الواقعة، قائلًا: ""قبل كل مباراة لنا مع الأهلي نستمع لمشاكل في الزمالك فقط ولا نجد شيئًا من مشاكل الطرف الآخر".

وأكمل: "عقد رزاق سيسيه الحالي مع الزمالك صحيح وموثق في اتحاد الكرة ولا يوجد به أي عوار، واللاعب مستمر معنا حتى عام 2022".

وأضاف: "رزاق سيسيه باق معنا حتى نهاية الموسم القادم، ولكن هناك اتفاق مع اللاعب على عودته بداية الموسم وتجديد عقده بقيمة جديدة".

واختتم: "الموسم الماضي، رزاق سيسيه وقع على عقد للتجديد ولكنه لم يوثق لأنه من العقود القديمة باتحاد الكرة".