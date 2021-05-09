الإسماعيلي: لم يصلنا عروض للمحمدي أو مجدي وهدفهما الاحتراف الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح علاء وحيد المتحدث الإعلامي لنادي الإسماعيلي بأنهم لم يصلهم أي عروض من أجل التعاقد مع باهر المحمدي أو عبدالرحمن مجدي، قائلًا بأن هدف الثنائي الاحتراف في أوروبا.

وقال وحيد في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "هذا قدر الاسماعيلي بمجرد مشاركة عبدالرحمن مجدي في التدريبات وباهر المحمدي ظهر في مباراة ودية قيل أن الثنائي وقع مع الأهلي أو غيره من الأندية".

وتابع: "سواء الأهلي أو غيره من الأندية هم أندية كبيرة لن يفكروا في التعاقد مع لاعب عائد من إصابة ولم يظهر مع فريق حتى الآن، أي نادي كبير سينتظر حتى يشاهد عودة اللاعب لمستواه".

وأضاف: "كما أن الحقيقة أن الإسماعيلي لم يصله أي عرض رسمي بخصوص المحمدي أو مجدي".

وواصل: "كل تفكير باهر المحمدي في العودة للمشاركة مع الإسماعيلي من أجل اللعب لمنتخب مصر من جديد، وكذلك عبدالرحمن مجدي الذي يرغب في العودة للمشاركة مع المنتخب الأولمبي".

واختتم قائلًا: "تفكير باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي منصب على الاحتراف في أوروبا".