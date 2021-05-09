محمد يوسف: كثرة التحذير من هدف شيكابالا في الأهلي مثل "تحضير العفريت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن هدف محمود عبد الرازق "شيكابالا" المتكرر لن يأخذ حيزًا من تفكير بيتسو موسيماني مدرب القلعة الحمراء الحالي.

وأشار يوسف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن موسيماني سبق وأن حذر لاعبي الأهلي من طريقة تصويب شيكابالا في هدفه المتكرر، مما يجعله ليس في حاجة لتكرار نفس التعليمات.

وقال يوسف: "لا أعتقد أن هدف شيكابالا المتكرر سيأخذ حيز من تفكير موسيماني قبل القمة".

وأوضح: "اللاعب عندما تتحدث معه كثيرًا عن نفس الأمر يكون مثل -تحضير العفريت-".

واختتم: "لاعبو الأهلي يعرفون طريقة تسديد شيكابالا والمدرب سبق وأن تحدث معهم عنه من قبل والأمر انتهى".

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع الزمالك مساء غدًا، الإثنين، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري We المصري.