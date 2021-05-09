مران الزمالك.. غياب شيكابالا عن التقسيمة.. تأهيل حازم ومساندة رسمية قبل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:
واصل فريق الزمالك تدريباته الجماعية من أجل الاستعداد لمباراة القمة أمام الأهلي والمقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ21 من مسابقة دوري we المصري.
مران الزمالك شهد غياب قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن التدريبات الجماعية، حيث خاض اللاعب تدريبات بدنية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم السبت.
التدريبات البدنية تواصلت في مران الزمالك حيث خاض حازم إمام الظهير الأيمن للفريق برنامجًا تدريبيًا خاصًا لحازم إمام وذلك بعدما أدى التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم.
من جانبه وافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على مشاركة اللاعب في جزء من التقسيمة.
في المقابل، واصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تدريباته التأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي في ظل إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.
بينما أدى يوسف إبراهيم "أوباما" وسيف الدين الجزيري وأحمد عيد ثلاثي الفريق تدريبات بدنية إضافية عقب انتهاء التدريب وذلك بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة كارتيرون.
أما على صعيد مستوى حراسة المرمى، فغاب محمود عبد الرحيم "جنش" عن التدريبات الجماعية في ظل الإصابة والتي أبعدته عن آخر مباراتين ضد بيراميدز وسموحة.
بينما أدى الثلاثي محمد عواد وأحمد نادر السيد وسيد عطية ومحمد فتحي تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى وذلك استعدادًا للقاء القمة.
الظهور الرسمي تواجد في مران الزمالك من خلال حرص حرص عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وهشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، وسامي صبحي أمين الصندوق، وحسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بالنادي على التواجد في تدريب الفريق وذلك لمؤازرة اللاعبين قبل مباراة القمة المقبلة.
من جانبه عقد عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني وذلك بعد انتهاء التدريبات مساء اليوم السبت وذلك لتحفيزهم قبل لقاء القمة المقبل.
ووعد أعضاء اللجنة لاعبي الفريق والجهاز الفني بتلبية طلباتهم في الفترة الحالية، معربين عن أمنيتهم بالتوفيق في لقاء القمة كما طالبوا اللاعبين بالتركيز في الملعب فقط.
ويتواجد الزمالك في صدارة الدوري برصيد 44 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني إلا أن الفريق الأحمر لديه مباراتين أقل من الفريق الأبيض.