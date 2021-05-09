مران الزمالك.. غياب شيكابالا عن التقسيمة.. تأهيل حازم ومساندة رسمية قبل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

واصل فريق الزمالك تدريباته الجماعية من أجل الاستعداد لمباراة القمة أمام الأهلي والمقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ21 من مسابقة دوري we المصري.

مران الزمالك شهد غياب قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن التدريبات الجماعية، حيث خاض اللاعب تدريبات بدنية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم السبت.

التدريبات البدنية تواصلت في مران الزمالك حيث خاض حازم إمام الظهير الأيمن للفريق برنامجًا تدريبيًا خاصًا لحازم إمام وذلك بعدما أدى التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم.

من جانبه وافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على مشاركة اللاعب في جزء من التقسيمة.

في المقابل، واصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تدريباته التأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي في ظل إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

بينما أدى يوسف إبراهيم "أوباما" وسيف الدين الجزيري وأحمد عيد ثلاثي الفريق تدريبات بدنية إضافية عقب انتهاء التدريب وذلك بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة كارتيرون.

أما على صعيد مستوى حراسة المرمى، فغاب محمود عبد الرحيم "جنش" عن التدريبات الجماعية في ظل الإصابة والتي أبعدته عن آخر مباراتين ضد بيراميدز وسموحة.

بينما أدى الثلاثي محمد عواد وأحمد نادر السيد وسيد عطية ومحمد فتحي تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى وذلك استعدادًا للقاء القمة.

الظهور الرسمي تواجد في مران الزمالك من خلال حرص حرص عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وهشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، وسامي صبحي أمين الصندوق، وحسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بالنادي على التواجد في تدريب الفريق وذلك لمؤازرة اللاعبين قبل مباراة القمة المقبلة.

من جانبه عقد عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني وذلك بعد انتهاء التدريبات مساء اليوم السبت وذلك لتحفيزهم قبل لقاء القمة المقبل.

ووعد أعضاء اللجنة لاعبي الفريق والجهاز الفني بتلبية طلباتهم في الفترة الحالية، معربين عن أمنيتهم بالتوفيق في لقاء القمة كما طالبوا اللاعبين بالتركيز في الملعب فقط.

ويتواجد الزمالك في صدارة الدوري برصيد 44 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني إلا أن الفريق الأحمر لديه مباراتين أقل من الفريق الأبيض.