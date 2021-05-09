شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد أمام بشكتاش.. خناقة مع «فيدا» وخروج على «نقالة» .. فيديو وصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «fanatic» التركي تفاصيل إصابة مصطفى محمد في الكاحل خلال لقاء جالاتا سراي ضد نظيره بشكتاش، والذي أشار إلى أن الأناكوندا أصيب بعدما التحم مع نجيب أويسال لاعب بشكتاش.

إصابة مصطفى محمد أمام بشكتاش في الدوري التركي

التحام مصطفى محمد مع نجيب أويسال كان في الدقيقة الأخيرة من المباراة، لينهي حكم اللقاء المباراة بعد الالتحام مباشرة، وسقط مصطفى محمد بعد نهاية المباراة أرضا وخرج محمولا. ولعب جالاتا سراي ضد بشكتاش في الجولة 40 للدوري التركي، وفاز جالاتا سراي على بشكتاش بنتيجة 3-1.

إصابة مصطفى محمد أمام بشكتاش في الدوري التركي

الفوز رفع رصيد جالاتا سراي للنقطة 78 ليتواجد في المركز الثالث ويقلص الفارق مع بشكتاش صاحب المركز الأول إلى 3 نقاط، قبل جولتين من النهاية. وشهد ملخص لمسات مصطفى محمد في المباراة مشادة عنيفة مع دوموجوف فيدا مدافع بشكتاش ومنتخب كرواتيا.