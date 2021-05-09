شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا بوجه رسالة للجماهير في ليلة القدر .. صورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مؤمن زكريا نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق، على تقديم الشكر والدعاء والتهئنة لمحبيه بـ ليلة القدر.

وقال زكريا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «دعوة حلوة من القلب».

وكان مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، قال: إنه المتوقف عن ممارسة الكرة بسبب مرض أصيب به في 2018 أن يعود للملاعب ويدخل نادي المائة في الدوري الممتاز.

وأضاف زكريا في تصريحات تليفزيونية: «هدفي عندما أعود للملاعب أن أصل لمائة هدف في الدوري، قليلون من حققوا ذلك. حاليا رصيدي 70 هدفا. أخوض حاليا آخر مرحلة من العلاج».

وتابع زكريا: «أتمنى الفوز بدوري أبطال إفريقيا هي البطولة التي تنقصني، الأهلي عليه ضغوط في الموسم الجاري في دوري الأبطال، بعدما توج باللقب في الموسم الماضي، لذلك مهمته ليست سهلة».

وانتقل مؤمن للحديث عن محمد صلاح نجم مصر وليفربول بالقول: «صلاح يرى أنه لم يحقق شيئا حتى الآن، وهذا ما يجعله يواصل التألق. في رأيي، هو أفضل لاعب في تاريخ مصر. قدوة للاعبين المصريين، الكل يريد السير على خطاه».

ويعاني مؤمن من تصلب جانبي ضموري في العضلات، ولا يزال اللاعب الأسبق لإنبي والزمالك يتلقى العلاج أملا في العودة للملاعب. وكشف مؤمن المواجهة التي تمنى خوضها قائلا: «لقاء ماميلودي صنداونز الذي خسره الأهلي في جنوب إفريقيا، تمنيت المشاركة وأنا أتابعه». وعن لاعبه المفضل في الدوري المصري قال: «(محمود عبدالرازق) شيكابالا و(محمود عبدالمنعم) كهربا».