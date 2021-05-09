شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة حكما لمباراة المصري ومصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري ومصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري.



ويتكون الطاقم التحكيمي من جهاد جريشة حكمًا للساحة ومعه كل من هاني العراقي وأحمد صلاح كمساعدين، وعمرو جلال حكمًا رابعًا، فيما تم اسناد مهام حكم الفيديو لعمرو الشناوي بمعاونة من زميله سعيد حمزة.

وستجري المواجهة عند التاسعة والنصف مساء «الاحد» على ارض ملعب ستاد الاسكندرية بعد تعذر اقامتها على ملعب برج العرب وفقاً لطلب النادي المصري.