شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لتحديد موقف مشاركة «الضرف» مع الإسماعيلي أمام البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري محمد الضرف، لاعب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي اختبار طبي الأحد لتحديد مدي قدرته على المشاركة امام البنك الاهلي.

ويلتقي الاسماعيلي مع البنك الاهلي «الاثنين» ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون للدوري والتي يسعي الاسماعيلي لتحقيق الفوز بنقاطها الثلاثة للتقدم خطوة كبيرة نحو منتصف جدول المسابقة.

وادي الإسماعيلى، مرانه «السبت» استعداداً لمواجهة البنك الاهلي، التي ستجري على ارض ملعب بتروسبورت بالقطامية.

واكتفي الضرف باداء بعض التدريبات التأهيلية فضلاً عن الجري الخفيف حول الملعب، بعدما اشتكي اللاعب من الالام التي حالت دون مشاركته في التدريبات الجماعية.

وتأكد غياب احمد مصطفي، عن المشاركة امام البنك الاهلي بعدما اكد الدكتور هشام مصطفي، طبيب الفريق ان اللاعب لايزال في حاجة إلى وقت للتأهيل قبل العودة للمشاركة في المباريات الرسمية.