شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة العودة بين الأهلي وصن دوانز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد علي المنسق العام لنادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، موعد مباراة الأهلي في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها يوم 22 من شهر مايو الجاري، على أرضية ملعب لوكاس موريبي، معقل نادي ماميلودي صن داونز.

وأكد خالد خلال تصريحاته المتلفزة، أن المباراة التي ستجمع النادي الأهلي بماميلودي صن داونز ستقام أحداثها في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب لوكاس موريبي خلال الفترة القادمة.

وأضاف: «مباراة الأهلي وصن داونز أصبحت ديربي بين الفريقين في أفريقيا هذا الموسم، خاصة أنها تشهد ندية بين الفريقين خلال الفترة الأخيرة، وستكون صعبة على الفريقين بشكل كامل».