شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يقترب من دوري الأبطال .. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول فوزًا هامًا ومستحقًا على نظيره ساوثهامبتون بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي ليصل الريدز إلى النقطة 57 في المركز السادس، ويقترب من المركز الرابع الذي يحتله ليستر سيتي برصيد 63 نقطة.

تقدم فريق ليفربول بهدف على نظيره ساثهامبتون ضمن منافسات الأسبوع 35 من عمر الدوري الإنجليزي، من صناعة النجم المصري محمد صلاح.

وسجل ساديو ماني هدف فريقه بعدما استقبل عرضية محمد صلاح ليسددها النجم السنغالي برأسه في شباك فريقه السابق عند الدقيقة 31.

وأضاع محمد صلاح 3 فرص محققة في الشوط الأول، ولم يتمكن النجم المصري حتى نهاية الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الريدز بهدف نظيف.

وبعد فوز ليفربول تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي.

1 مانشستر سيتي، 80 نقطة.

2 مانشستر يونايتد، 67 نقطة.

3 تشيلسي، 64 نقطة.

4 ليستر سيتي، 63 نقطة.

5 وست هام، 58 نقطة.

6 ليفربول، 57 نقطة.

7 توتنهام، 56 نقطة.

8 إيفرتون، 52 نقطة.

9 ليدز يونايتد، 50 نقطة.

10 آرسنال، 49 نقطة.

11 أستون فيلا، 48 نقطة.

12 ولفرهامبتون، 42 نقطة.

13 كريستال بالاس، 41 نقطة.

14 نيوكاسل يونايتد، 39 نقطة.

15 برايتون، 37 نقطة.

16 ساوثهامبتون، 37 نقطة.

17 بيرنلي، 36 نقطة.

18 فولهام، 27 نقطة.

19 وست بروميتش ألبيون، 26 نقطة.

20 شيفيلد يونايتد، 17 نقطة.