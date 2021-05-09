شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة والنصف من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- عبدالرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- عبدالله بكري- طارق طه- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- أحمد توفيق- نبيل دونجا- إبراهيم حسن- عبدالله السعيد- محمود حمادة- إبراهيم عادل

خط الهجوم: جون أنطوي- دودو الجباس.