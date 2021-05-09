خماسية في احتفال إنتر بلقب الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل إنتر ميلان بتتويجه بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم عبر الفوز الساحق على ضيفه سامبدوريا 5 - 1 أمس، في المرحلة الـ35 من المسابقة.

واقتنص فريق نابولي مركز الوصيف بفوزه الساحق على مضيفه سبيزيا 4 - 1، وفي مباراة أخرى بالمرحلة نفسها تعادل أودينيزي مع ضيفه بولونيا 1 - 1.

وعلى ملعب جوزيبي مياتزا، لقن إنتر ميلان ضيفه سامبدوريا درسا قاسيا في أول مباراة للفريق منذ التتويج بلقب الدوري الإيطالي أمس.

وافتتح روبرتو جاليارديني التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف التشيلي اليكسيس سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة 26، ورد كيتا بالدي بالهدف الوحيد لسامبدوريا في الدقيقة 35.

وتقمص اليكسيس سانشيز دور البطولة بتسجيله الهدف الثاني له والثالث لإنتر ميلان في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني أحرز اندريا بينامونتي الهدف الرابع لإنتر ميلان في الدقيقة 62، قبل أن يختتم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس من ضربة جزاء في الدقيقة 70.

الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى 85 نقطة، وتوقف رصيد سامبدوريا عند 45 نقطة في المركز التاسع. واحتشدت أعداد كبيرة من الجماهير خارج الملعب قبل المباراة للاحتفال بلاعبي إنتر، ثم وقف لاعبو سامبدوريا في ممر شرفي قبل المباراة أيضا للاحتفاء بلاعبي أصحاب الأرض.

وسجل إنتر ميلان رقما قياسيا بتحقيقه الفوز الـ14 على التوالي على ملعبه، بعد أن فاز الأسبوع الماضي بأول لقب له في الدوري الإيطالي منذ 11 عاما.

وعلى استاد البرتو بيكو تكفل بيوتر زيلينسكي وفيكتور أوسيمين (الثاني والثالث)،وهيرفينج لوزانو بأهداف نابولي في سبيزيا،فيما تكفل روبرتو بيكولي بهدف سبيزيا الوحيد.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 70 نقطة في المركز الثاني.