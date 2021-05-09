بايرن ميونخ يحسم البوندسليجا بسداسية في جلادباخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل بايرن ميونخ بإحراز لقب الدوري الألماني لكرة القدم عبر فوزه الكاسح على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 6 /0 أمس في المرحلة الـ32.

وقبل هذه المباراة، فاز بايرن رسميا بلقب البوندسليجا للمرة التاسعة على التوالي في رقم قياسي جديد مستفيدا من فوز بوروسيا دورتموند على ضيفه لايبزج 3 / 2.

وعلى ملعب أليانز أرينا، لم يرتكن بايرن ميونخ للراحة بعد فوزه رسميا باللقب، بل فرض الفريق هيمنته على المواجهة أمام جلادباخ منذ البداية وحتى النهاية.

وشهدت المباراة تسجيل النجم البولندي العائد من الإصابة روبرت ليفاندوفسكي 3 أهداف (هاتريك)، ليرفع رصيده إلى 39 هدفا في الموسم الحالي ويصبح على بعد هدف واحد من معادلة إنجاز الأسطورة جيرد مولر الذي يحمل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحدة من البوندسليجا بتسجيله 40 هدفا في موسم 1971 /1972.

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة الثانية ثم أحرز توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 23 وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 34.

وأحرز كينجسلي كومان الهدف الرابع في الدقيقة 44 ثم نال ليفاندوفسكي لقب هاتريك في الدقيقة 66 بتسجيله الهدف الثالث له والخامس لبايرن من ضربة جزاء قبل أن يختتم ليروي ساني مهرجان الأهداف في الدقيقة 86.

وأنهى بايرن ميونخ المباراة بعشرة لاعبين لطرد نيانزو كواسي في الدقيقة 75.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 74 نقطة بفارق 10 نقاط عن لايبزج الوصيف وتوقف رصيد جلادباخ عند 46 نقطة في المركز السابع.

وتوج بايرن باللقب للمرة الـ31، حيث جاء لقبه الأول في عام 1932 ثم جاءت الألقاب الثلاثين الأخرى بعد تدشين بطولة البوندسليجا في موسم 1963 /1964.

وأحرز بايرن اللقب الثاني على التوالي في البوندسليجا تحت قيادة المدرب هانزي فليك الذي تولى المسؤولية الموسم الماضي لكنه سيرحل عن منصبه في نهاية الموسم بسبب خلافات مع المدير الرياضي حسن صالح حميديتش، وسط تكهنات حول انتقاله لتدريب منتخب ألمانيا.

وتوج بايرن تحت قيادة فليك بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي في تكرار لإنجاز الفريق في 2013.

وتضمنت إنجازات الفريق في العقد الماضي أيضا، الفوز بلقب الكأس في 2014 و2016 و2019 بجانب عدة ألقاب أخرى.