تشيلسي يؤجل تتويج مانشستر سيتي

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وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رحيم سترلينج في الدقيقة 44، وقد أهدر سيرجيو أجويرو فرصة تسجيل الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني سجل النجم المغربي حكيم زيياش هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 63، ثم خطف زميله ماركوس ألونسو هدف الفوز للفريق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.
وكان مانشستر سيتي بحاجة إلى الفوز في مباراة أمس ليحسم تتويجه باللقب قبل 3 مراحل من نهاية المسابقة، لكن حكيم زيياش وألونسو قلبا موازين المباراة لصالح تشيلسي وأجلا تتويج سيتي باللقب.
وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 80 نقطة في الصدارة بفارق 13 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة أمام ليفربول إلى جانب مباراته في المرحلة الـ35 المقررة اليوم أمام أستون فيلا ومبارياته في المراحل الثلاث الأخيرة.
بينما رفع تشيلسي رصيده إلى 64 نقطة وصعد إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام ليستر سيتي، صاحب المركز الرابع.
وأخفق مانشستر سيتي أمس في الثأر لهزيمته أمام تشيلسي 0 - 1 في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي في 17 أبريل الماضي.
ويتجدد اللقاء بين مانشستر سيتي وتشيلسي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في 29 مايو الحالي.
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