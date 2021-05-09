عاشق القهوة العربية يهدد رقم الشلهوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اصطف مهاجم فريق الهلال، الفرنسي بافيتيمبي قوميز إلى جانب الهدافين المئويين في الملاعب السعودية بعد أن نجح أمس الأول في تسجيل هدفين في مرمى الشباب خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير خالد بن سلطان ضمن الجولة الـ26 لدوري الأمير محمد بن سلطان للمحترفين وانتهت لمصلحة الهلال 5 /1.

وأكمل قوميز أهدافه الـ100 بواحد من هدفيه أمس الأول، كما ابتعد في صدارة قائمة هدافي الدوري بعد أن رفع عدد أهدافه إلى 20 هدفا، بفارق 4 أهداف عن وصيفه مهاجم أبها كارلوس ستراندبيرج.

وكانت الفرصة مواتية لعاشق القهوة العربية، لاقتحام القائمة المئوية في لقاء الإياب أمام شباب الأهلي دبي في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا إلا أن المدرب المبعد، البرازيلي رويجيرو ميكالي استبدله.

ويرى هداف الهلال أن هدفه رقم 100 مع الفريق الذي انضم إليه عام 2018 لا قيمة له إذا لم يحقق فريقه بطولة الدوري هذا الموسم.

وقال عقب مباراة الشباب أمس الأول «الأهم أن نكون أبطالا للدوري هذا الموسم. الهدف المئوي الذي سجلته في فريق الشباب لم أكن لأصل إليه دون مساعدة زملائي بالفريق».

ونال بافيتيمبي الرقم 9 في قائمة اللاعبين الذين سجلوا 100 هدف وأكثر مع فرقهم السعودية، بعد ماجد عبدالله وسامي الجابر وفهد الحمدان -يرحمه الله- وناصر الشمراني وياسر القحطاني محمد السهلاوي وعمر السومة وعبدالرزاق حمدالله.

ويحمل قوميز سجلا تهديفيا مميزا مع الهلال، حيث إنه الهداف الوحيد الذي نجح في التسجيل بكل المناسبات التي شارك فيها فريقه باستثناء بطولة كأس ولي العهد التي توقفت لفترة مؤقتة لازدحام الروزنامة.

وساعد قوميز على التألق، تشربه الثقافة العربية ومعايشته الجوانب الاجتماعية المحلية المختلفة وتقمصه العديد من العادات والتقاليد العربية السعودية التي جعلت منه شخصية محببة للجميع.

ومع اقتراب رحيله من الهلال بنهاية الموسم الحالي كما تشير الأنباء، فإن قوميز مرشح لازاحة زميله المعتزل محمد الشلهوب من خلال المرتبة الثالثة في قائمة هدافي الهلال المئويين بعد سامي الجابر وياسر القحطاني، حيث يحل الشلهوب ثالثا بعد أن توقف عداد أهدافه عن الهدف رقم 102، بينما لاتزال الفرصة سانحة أمام قوميز لزيادة أهدافه مع تبقي 4 جولات في النسخة الحالية للدوري.

كما تفوق قوميز على الهداف التاريخي الأجنبي للهلال، البرازيلي كارلوس أدورادو بفارق تهديفي شاسع، حيث رحل إدواردو عن الهلال إلى شباب الأهلي دبي بعد أن سجل 61 هدفا وصنع 20 هدفا من أصل 109 مواجهات.

قوميزمع الهلال

لعب 126 مباراة

أسهم في صناعة 117 فرصة

سجل 100 هدف

صنع 17 هدفا

68 هدفا في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

17 هدفا في دوري أبطال آسيا

8أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين

5 أهداف في البطولة العربية

هدفان بكأس العالم للأندية

هدافو الهلال التاريخيون

سامي الجابر 175 هدفا

ياسر القحطاني 132 هدفا

محمد الشهلوب 102 هدف

بافيتيمبي قوميز 100 هدف

يوسف الثنيان 98 هدفا