شداد يتفقد معسكر التايكوندو بأبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري معسكر المنتخب السعودي للتايكوندو المقام حاليا في مدينة أبها استعدادا للمشاركة في التصفيات الأولمبية المؤهلة لأولمبياد طوكيو. واطلع شداد خلال الزيارة على سير البرنامج التدريبي ثم اجتمع باللاعبين وحثهم على بذل الجهد وتمثيل الوطن خير تمثيل، قبل أن يتجول في مقر المعسكر المقام في أحد المراكز الرياضية الخاصة للاطلاع على ما يحتويه من تجهيزات متكاملة تسهم في إنجاح البرامج والمعسكرات الرياضية للمنتخبات الوطنية ضمن التعاون المشترك بين الاتحاد والجهات المختلفة.



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