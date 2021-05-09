15 لاعبا بمعسكر أخضر السلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق أمس الأول بمحافظة الأحساء، معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، استعدادا للمرحلة الثالثة من التصفيات النهائية للبطولة الآسيوية التي سيواجه فيها منتخب سوريا في الثاني من ذي القعدة المقبل ومنتخب إيران يوم 4 من الشهر نفسه. ويشرف على المنتخب فنيا علي السنحاني ومساعداه تانير غوناي وخلدون المولد. وتم اختيار 15 لاعبا للمعسكر هم: محمد الصقر، جابر الكعبي، خالد عبدالجبار، ناصر أبوجلاس، أحمد المختار، رعد برناوي، محمد السويلم، علي شبيلي، مثنى المرواني، محمد المرواني، أيوب الهوساوي، ثامر أبكر، محمد الهوساوي، فهد السالك، ومصعب قاضي.

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