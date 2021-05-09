شكرا لقرائتكم خبر جرعة من لقاح «كوفيد 19 » حد أدنى لدخول الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيحرم أي مشجع لا يلتزم بالوقت المحدد له مسبقا لدخول الملعب، من تشجيع فريقه من المدرجات، حيث سيمنع من الدخول إلى الملعب، وذلك كواحدة من الإجراءات الاحترازية التي يتوقع تطبيقها مع عودة الجماهير إلى الملاعب.

كما يتوقع أن يسمح بالدخول لكل الجماهير المحصنين الذين أخذوا لقاح (كوفيد 19) دون غيرهم، وذلك حسب بيانات تطبيق (توكلنا) سواء أخذ جرعه أو جرعتين، فيما سيتم تكليف النادي المستضيف بعمل قياس درجة الحرارة للجماهير قبل الدخول إلى الملعب.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الرياضة ممثلة بالإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية خلال اليومين المقبلين عن آلية عودة الجماهير للملاعب بعدما حددت الخامس من شوال موعدا لهذه العودة، على أن تنفذ الآلية بعد التشاور ومناقشة عدد من الجهات في مقدمتها وزارة الصحة، والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين والأندية والشركات المشغلة وجهات أخرى.

وسبق أن سمحت وزارة الرياضة السعودية بعودة الجماهير (المحصنين) في مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الفلسطيني على ملعب مرسلو بارك ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، وكأس آسيا 2023 بالإمارات، مشترطة ألا تتعدى النسبة 40%.

وسيستمر السماح بالدخول فقط للجماهير المحصنين الذين أخذوا لقاح (كوفيد-19) دون غيرهم وذلك حسب بيانات تطبيق (توكلنا) سواء أخذ جرعه أو جرعتين.

وتأتي عودة الجماهير لمباريات الدوري بعد عام تقريبا على منعها من الحضور في الملاعب السعودية تقليلا من تفشي فيروس كورونا.

الآلية المنتظر تطبيقها لدخول الجماهير:

