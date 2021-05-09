الاتفاق والقادسية الأكثر استفادة من المدرب الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أًصدرت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم إحصائية عن أكثر الأندية السعودية استفادة من المدرب الوطني خلال موسمي 2019 - 2020 و2020 - 2021، وكذلك من حيث عدد المدربين الوطنيين والمدربين الأجانب العاملين في الأندية السعودية بجميع درجاتها السنية. وجاء الاتفاق والقادسية كأكثر الأندية استفادة من المدرب الوطني خلال موسم 2020 - 2021 بـ18 مدربا لكل ناد، يليهما الهلال بـ13 مدربا ثم جدة «12 مدربا»، ثم الشباب والنصر والوحدة بـ»11 مدربا» لكل ناد، ثم أحد بـ10 مدربين.



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