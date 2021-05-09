أمير منطقة نجران يستقبل الأخدود الصاعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بمكتبه أمس، مدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقة نجران عبدالله آل شيبان ورئيس نادي الأخدود سامي آل فاضل وأعضاء مجلس الإدارة وعددا من لاعبي الفريق الأول، حيث هنأهم بمناسبة تحقيق الفريق الأول لكرة القدم ببطولة دوري أندية الدرجة الثانية وصعوده إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، منوها بكل ما قدمه الفريق طيلة الموسم الرياضي. وقال «أبطال النادي وعدوا وأوفوا وإن شاء الله تتحقق إنجازات مماثلة وتتحقق الطموحات بالوصول إلى الهدف القادم». وأكد أمير المنطقة أن ما تحقق من إنجاز هو إهداء للمنطقة ولشبابها، مثمنا دور إدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني بتحقيق هذا الإنجاز وما نتج عنه من تحقيق البطولة والصعود، مشيرا إلى تطلعه بأن يعتلي شباب المنطقة المنصات ويمثلون منتخبات الوطن في مختلف الألعاب.

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