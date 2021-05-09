شكرا لقرائتكم خبر عن إيسايلا: حظوظ الجزيرة أفضل وسنقاتل حتى آخر رمق لنيل اللقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أبقى بني ياس حسم لقب الدوري معلقاً حتى جولة الختام، بعد فوزه التاريخي على الظفرة بخماسية نظيفة، هي الأولى التي يحققها «السماوي» على منافسه في تاريخ مبارياتهما. ورفع بني ياس رصيده إلى 53 نقطة وواصل الضغط على الجزيرة المتصدر برصيد 54 نقطة.

ويخوض السماوي مباراة الختام أمام الوحدة الخصم القوي، وهو ينتظر فوزه وخسارة أو تعادل الجزيرة أمام خورفكان ليتوج بطلاً للمرة الأولى.

ولم يجد بني ياس صعوبة تذكر أمام الظفرة، ونجح في فرض سيطرته على المباراة وتسجيل خمسة أهداف على مدار الشوطين، منها ثلاثة أهداف في 6 دقائق أنهى بها الشوط الأول، وأكمل الخماسية في الشوط الثاني، لكنه لم يجد أي مقاومة تذكر من «الفارس».

ومن جانبه أعرب الروماني دانيال إيسايلا مدرب بني باس عن سعادته بالاداء والنتيجة العريضة، وضمان فريقه المركز الثاني الذي يؤهله للمشاركة في دوري إبطال آسيا الموسم المقبل.

وأشار إلى ان «السماوي» قدم مباراة مميزة ونجح في حصد الثلاث نقاط بخماسية رائعة، ورأى أن حظوظ بني ياس قليلة في الفوز بدوري الخليج العربي بالرغم فارق النقطة بينه والجزيرة المتصدر، لكنه شدد على القتال حتى الرمق الأخير في المسابقة.

وشدد فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس على القتال حتى الرمق الأخير، مشيراً الى أن الحلم بالتتويج الأول مازال موجوداً والقصة لم تحسم إلا في الجولة الأخيرة. وقال الظنحاني: نحلم بتحقيق اللقب بالرغم من فارق النقطة، ونحن راضون عن ما وصلنا إليه هذا الموسم بغض النظر عن تتويجنا أو حصولنا على الوصافة. وأوضح الظنحاني أن بني ياس ظهر بصورة مغايرة عن ما كان عليه أمام شباب الأهلي وقدم مباراة جيدة وحصد ثلاث نقاط مهمة.

ولا يتوقع حارس بني ياس مواجهة سهلة للفريقين المتنافسين على الدرع مبيناً ان فريقه سيخوض ديربي أمام الوحدة، والجزيرة أمام خورفكان المميز هذا الموسم.