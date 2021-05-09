شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يكتفي بهدفين في العين ويضع يداً على الدرع الثالثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

بات الجزيرة على بعد فوز من تحقيق لقبه الثالث في دوري الخليج العربي بعد عامي 2011 و2017، بعد نجاحه في عبور العين بثنائية نظيفة، في مباراة الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وأصبح «فخر أبوظبي» في حاجة الى الفوز على خورفكان في استاد محمد بن زايد في الجولة 26 والأخيرة من المسابقة، والوصول إلى النقطة 57، لإعلان نفسه بطلاً للمسابقة بدون النظر إلى نتيجة بني ياس الوصيف بفارق نقطة الذي سيواجه الوحدة.

كما أن الجزيرة سيتوج في حال خسارة أو تعادل بني ياس.

الخسارة السابعة

وفي المقابل تجرع العين الخسارة السابعة هذا الموسم، وبقي في مركزه السادس برصيد 38 نقطة، وقد بدا «الزعيم» مجدداً في حالة يرثى لها، وبغض النظر عن إهداره ركلة جزاء في الدقيقة 77 عبر لابا كودجو، إلا أن حارسه خالد عيسى رغم الخطأ الذي ارتكبه في كرة الهدف الثاني، أنقذه من هزيمة تاريخية بعدما تصدى لأكثر من هجمة من النوع الخطر.

ونجح أبناء الهولندي كايزر في تجاوز مطب منافسه العين، بتحقيقه فوزاً مستحقاً، لكنه كاد أن يصعب من مهمته، بعد أن أضاع عدداً من الفرص السهلة للتسرع والرعونة وتألق الحارس خالد عيسى في بعض الأحيان، ويدين «فخر أبوظبي» لحارسه علي خصيف الذي تصدى بجدارة لركلة الجزاء التي سددها التوغولي لابا كودجو.

الهدف 24

وشهدت المباراة تسجيل علي مبخوت هدفه رقم 24 مواصلاً صدارة هدافي الدوري، ورفع رصيده إلى 170 هدفاً وأصبح على بعد خمسة أهداف من الهداف التاريخي فهد خميس، كما نجح الصربي ميلوس كوسانوفيتش في تسجيل هدفه التخصصي السادس مع الجزيرة هذا الموسم، وعبر الركلات الحرة.

ومن جانبه، أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن فريقه حقق فوزاً مستحقاً أمام العين وقال: قدمنا أداء جيداً في المباراة، وصنعنا عدداً كبيراً من الفرص لو تم التسجيل منها لخرجنا بنتيجة كبيرة.

وأشاد كايزر بالتصدي الرائع للحارس علي خصيف وذكر قائلاً: لقد كنا بحاجة شديدة لتصدي خصيف ومنع لابا كودجو من تسجيل هدف التعادل.

كما أثنى مدرب الجزيرة على جميع اللاعبين وأشاد بالثنائي علي مبخوت صاحب الهدف الأول، وميلوس لقتله المباراة بالهدف الثاني.

من جهته، أكد علي خصيف قائد فريق الجزيرة أن لقب الدوري بين يدي فريقه وذلك سيعتمد على تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة، وقال: صحيح كنا نتمنى أن نتوج قبل الجولة الأخيرة ولكن تحول الحسم إلى جولة الختام، الأمور بأيدينا.

وبارك خصيف للاعبين الفوز أمام العين والاقتراب من حسم الدوري، مشيراً إلى ان المنافس أدى مباراة قوية بغض النظر عن مركزه وأن المواجهة شهدت الندية والقوة التي تميز مباريات الفريقين.

وأرجع كابتن الجزيرة سبب إهدار الفرص في المباراة للأخطاء .

مفاجأة المنافس

وقال البرتغالي، بيدرو إيمانويل مدرب العين: سعينا إلى مفاجأة المنافس من خلال الاستحواذ على الكرة والتسجيل المبكر.

وأكمل: في شوط اللعب الأول لم نتمكن من إيجاد الفرص التي كنا نخطط لها وكان الجزيرة هو الطرف الأفضل، وهنا أود الإشادة بدور خالد عيسى، أفضل حارس مرمى على مستوى الدولة، على الأداء الذي قدمه خلال المباراة، ومثل تلك المواجهات دائماً ما تحتاج إلى لاعبين كبار.