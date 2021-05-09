قائمة الأهلي.. عودة بواليا وغياب ناصر ماهر أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك التي ستقام يوم الإثنين القادم، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري We المصري.

وقرر موسيماني الاعتماد على نفس القوام الذي ظهر في قائمة اللقاء الماضي ضد الاتحاد السكندري، مع إضافة الثنائي سعد سمير للدفاع ووالتر بواليا للهجوم.

ويغيب عن الأهلي في اللقاء كلًا من حمدي فتحي، جونيور أجايي، علي معلول، كريم وليد "نيدفيد"، ناصر ماهر ومحمد محمود للإصابات وعدم الجهازية الفنية.

ويدخل الأهلي اللقاء في وصافة ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، بينما يتصدر الزمالك المسابقة برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

وضمت قائمة الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد وأحمد رمضان "بيكهام" وسعد سمير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وأحمد نبيل "كوكا".

خط الوسط: أكرم توفيق وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.