بالصور.. الخطيب يتواجد في مران الأهلي لتحفيز اللاعبين قبل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على التواجد في مران الفريق الجماعي استعدادًا لمباراة القمة المقبلة ضد الزمالك.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة الزمالك مساء الإثنين المقبل على ملعب "استاد القاهرة" ضمن الجولة الـ21 من مسابقة دوري we المصري.

وشهدت التدريبات تواجد الخطيب من أجل مؤازرة اللاعبين قبل مباراة الزمالك في ظل منافسة القطبين على لقب الدوري نسخة (2020 - 2021).

وكان الأهلي استعاد الانتصارات المحلية مرة أخرى بالفوز على الاتحاد السكندري مساء الخميس الماضي بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني حاليًا برصيد 40 نقطة بفارق أربع نقاط عن المتصدر الزمالك إلا أن المارد الأحمر لديه مباراتين مؤجلتين.