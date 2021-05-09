جهاد جريشة يتواجد.. اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن اتحاد الكرة المصري، تعيين الحكم جهاد جريشة لإدارة المباراة التي ستجمع فريقي المصري ومصر للمقاصة، المقرر إقامتها مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري We المصري.

ووفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي، فإن جريشة سيقود اللقاء تحكيمًا بمساعدة من هاني العراقي وأحمد صلاح، مع عمرو جلال الحكم الرابع.

ويتولى الحكم محمد عادل إدارة لقاء طلائع الجيش وغزل المحلة التي تقام مساء الأحد أيضًا، بمعاونة من خالد حسين وإبراهيم السوداني، مع يحيى فضل كحكم رابع.

ويقود الحكم محمود ناجي إدارة لقاء بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال ومحمد عبد القادر، مع عمرو عبد الفتاح الحكم الرابع.

أما مباراة إنبي والاتحاد السكندري، فسيديرها الحكم عبد العزيز السيد، ويعاونه إكرامي سالم وأحمد رشدي، بالإضافة إلى سيد عبيد الحكم الرابع.