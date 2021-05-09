تقارير تركية: مصطفى محمد يعاني من الإصابة بإلتواء الكاحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية تركية، أن مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي تعرض لإصابة بإلتواء في الكاحل خلال مواجهة فريقه أمام بشكتاش بقمة الدوري التركي، مساء اليوم السبت.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة فاناتك التركية، فإن مصطفى محمد سيخضع للراحة غدًا، الأحد، على أن يتم إجراء مزيد من الفحوصات الطبية له لتحديد مدة غيابه عن التدريبات والمباريات، إذا وجدت.

وأوضحت الصحيفة، أن الفحوصات التي سيخضع لها مصطفى محمد ستظهر نتيجتها يوم الإثنين، ليصبح كل شيء فيما يتعلق بإصابته واضحًا.

وكان المهاجم المصري قد شارك بديلًا في لقاء القمة التركي، قبل أن يتعرض للإصابة في الثوان الأخيرة من اللقاء ليغادر الملعب محمولًا ومحاطًا بالأطباء.