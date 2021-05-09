"غياب ثنائي".. قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- محرر الخليج 365:
أعلن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم؛ استعدادا لخوض مباراة الأهلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة، ضمن الجولة الـ21 من دوري We المصري.
ويغيب عن القائمة عبدالله جمعة للإصابة في الركبة، فيما يعاني محمد أبوجبل من فيروس كورونا.
ويتواجد الحارس الصاعد أحمد نادر السيد مع الفريق في قائمة المباراة، بعدما حصل على فرصة خلال الأسابيع الماضية.
وتضم قائمة الأبيض:
حراسة المرمى: محمود "جنش" - محمد عواد - أحمد نادر السيد.
خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف "روقا"- محمود عبد العزيز – محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" – أشرف بنشرقي - يوسف "أوباما".
في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل.