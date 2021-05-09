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"غياب ثنائي".. قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في القمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- محرر الخليج 365:

أعلن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم؛ استعدادا لخوض مباراة الأهلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة، ضمن الجولة الـ21 من دوري We المصري.

ويغيب عن القائمة عبدالله جمعة للإصابة في الركبة، فيما يعاني محمد أبوجبل من فيروس .

ويتواجد الحارس الصاعد أحمد نادر السيد مع الفريق في قائمة المباراة، بعدما حصل على فرصة خلال الأسابيع الماضية.

وتضم قائمة الأبيض:

حراسة المرمى: محمود "جنش" - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف "روقا"- محمود عبد العزيز – محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" – أشرف بنشرقي - يوسف "أوباما".

في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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