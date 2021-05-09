الامارات | عجمان يلتمس رفع عقوبة الطرد عن اليماحي

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يلتمس رفع عقوبة الطرد عن اليماحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن نادي عجمان سيتقدم بالتماس إلى هيئة الاعتراض على قرارات التحكيم في رابطة المحترفين، لرفع عقوبة البطاقة الحمراء التي تعرض لها مدافعه وليد اليماحي في مباراة الشارقة التي أقيمت أول من أمس في الجولة 25 من دوري الخليج العربي، وخسرها عجمان بثلاثية نظيفة.

وتعرض اليماحي لبطاقة حمراء مباشرة بداعي عرقلته مهاجم الشارقة لوان بيريرا من خارج الصندوق عند الدقيقة 68.

ويستند نادي عجمان في الالتماس إلى إجماع آراء المحللين على أن قرار الطرد الصادر بحق مدافع عجمان ليس صحيحاً، لأن مهاجم الشارقة لم يكن في وضعية انفراد صريحة بالمرمى ليُعاقب بالبطاقة الحمراء مباشرة.

وبهذه النتيجة توقف رصيد عجمان عند 15 نقطة بمثل رصيد الفجيرة الذي له مباراة مؤجلة أمام الوحدة، فيما رفع الشارقة رصيده إلى 48 نقطة.

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