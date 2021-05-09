الامارات | الشامسي: الدوري على بُعد 3 نقاط.. مواجهة بني ياس والوحدة تحمل طابع النهائي

شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي: الدوري على بُعد 3 نقاط.. مواجهة بني ياس والوحدة تحمل طابع النهائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق بني ياس، سلطان الشامسي، إن ثلاث نقاط مشروطة تفصلهم عن تحقيق لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، عقب فوزهم العريض مساء أول من أمس على الظفرة بخماسية نظيفة في الجولة 25، وانتصار منافسهم الجزيرة على العين بهدفين نظيفين، معتبراً أن تأجيل حسم لقب المسابقة للجولة الأخيرة سيجعلهم يخوضون مواجهة الوحدة بطابع المباريات النهائية، مؤكداً أن عليهم في المقام الأول تحقيق الفوز فيها وانتظار تعثر الجزيرة الذي يقابل خورفكان.

وأكد الشامسي في تصريحات صحافية أن المنافسة في لقب الدوري لاتزال داخل الملعب، وأن عليهم الحصول على النقاط الثلاث كاملة في مباراة الوحدة في الجولة الأخيرة من الموسم، وقال: «هناك ثلاث نقاط في الملعب، كل جهودنا حالياً أصبحت تتركز على حصدها ونريد تحقيق ذلك منذ بداية المباراة».

وكان فريق بني ياس رفع راية التحدي بفوزه الكبير على مستضيفه الظفرة بخماسية نظيفة ليؤجل حسم لقب دوري الخليج العربي بصورة رسمية للجولة الأخيرة التي سيخرج فيها لمقابلة الوحدة، وهي المباراة التي قد تشهد تتويجه باللقب في حال فوزه وخسارة أو تعادل الجزيرة أمام منافسه خورفكان.

إيسيلا: متمسكون بفرصتنا في اللقب

قال مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا، إن فريقه متمسك بحظوظه التي وصفها بالبسيطة في سباق تحقيق لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، معرباً في الوقت نفسه عن سعادته الغامرة بضمان فريقه لمقعد مؤهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا في العام المقبل. وقال في المؤتمر الصحافي عقب الفوز على الظفرة: «قدمنا مباراة جيدة، وأشكر اللاعبين على ذلك. أنا في غاية الفخر بهم. عملياً لدينا فرصة الفوز بلقب المنافسة وسنجتهد من أجلها، صحيح أن هذه الحظوظ بسيطة ولكن علينا العمل من أجلها. إذا حققنا اللقب فسنكون سعداء أكثر بلا شك».

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