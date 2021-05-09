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الامارات | مدرب حتا: «رباعية كلباء» بداية رحلة العودة إلى «المحترفين»

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معاذ كمبال ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر مدرب فريق حتا، الصربي فلاديمير فيرميزوفيتش، أن الفوز برباعية على كلباء في الجولة 25 من دوري الخليج العربي، هي بداية مبكرة لرحلة عودة الفريق إلى «المحترفين»، بعد أن حُسم رسمياً في أمر هبوطه إلى «الهواة» بالموسم الجاري.

وكان حتا يُمني النفس بخسارة الفجيرة أمام خورفكان للإبقاء على بصيص الأمل في البقاء، لكن (الذئاب) تعادل ليتم الهبوط رسمياً لحتا.

من جانبه، قال مدرب كلباء، الأوروغوياني دا سيلفا، في المؤتمر الصحافي إن «الخسارة كانت قاسية، وإن لاعبيه لم يقدموا المستوى المعروف، ليدفعوا ثمن الأخطاء الدفاعية».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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