الامارات | شوكوروف يطلق اسم الشارقة على صالته الرياضية في طشقند

شكرا لقرائتكم خبر عن شوكوروف يطلق اسم الشارقة على صالته الرياضية في طشقند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ممثلة في رئيسها خالد المدفع، وبحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، علي المدفع، محترف فريق الشارقة لكرة القدم، اللاعب الأوزبكي أوتابك شوكوروف، بعد إطلاقه اسم (الشارقة) على صالته الرياضية الخاصة باللياقة البدنية (جمنازيوم)، التي افتتحها أخيراً بعاصمة بلاده طشقند، بحسب المركز الإعلامي لنادي الشارقة.

وكان المحترف الأوزبكي قد افتتح عدداً من المشروعات التجارية الرياضية والخيرية في بلاده، من بينها صالة اللياقة البدنية، ولقيت تسمية المشروع أصداء إيجابية، حيث نشر اللاعب عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات ترويجية، تناقلتها الحسابات الإخبارية، وتفاعل معها جمهور الشارقة والإمارات بشكل كبير، الأمر الذي عكس علاقة الود بين اللاعب والجمهور.

من جهته، أشاد رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، خالد جاسم المدفع، بمبادرة اللاعب التي تسهم في الترويج لاسم الإمارة في طشقند، التي بدورها تعبّر عن مدى تعلق اللاعب بالشارقة وشعبها، نظراً للتعامل الإيجابي خلال فترة وجوده في الدولة، وتأثره بأصالة ثقافته.

وعن سبب تسمية مشروعاته التجارية في بلاده باسم الشارقة، قال شوكوروف: «عندما قدمت إلى نادي الشارقة قبل ثلاثة مواسم لم أكن أعرف الكثير عن الدولة، ولا عن النادي، نظراً لأنها أولى تجاربي الاحترافية خارج أوزبكستان، إضافة إلى عدم إجادتي للغتين العربية والإنجليزية، لكنني وجدت مساندة كبيرة من زملائي اللاعبين، ومن إدارة النادي والجهاز الفني، وعمل الجميع على تسهيل مهمتي مع الفريق، رغم صعوبة التواصل، كما كان الحب الكبير من جمهور الشارقة سندي، وسهّل لي بشكل كبير مهمتي، وجعلني ألعب الكرة وأنا محاط بالحب والدعم والمساندة».

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