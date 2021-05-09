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الامارات | «طوكيو 2020»: لا شيء يمنع إقامة الألعاب الأولمبية

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طوكيو ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الأسترالي جون كوتس، أمس، أن «لا شيء يمنع إقامة دورة ألعاب طوكيو الأولمبية، على الرغم من المخاطر جرّاء جائحة (كوفيد-19)». وردّ كوتس على سؤال لوكالة «فرانس برس» عما إذا كان ثمة سيناريو لتأجيل الألعاب المقرّرة أن تنطلق في 23 يوليو المقبل، مرّة جديدة أو إلغائها بقوله: «كلا.. لا وجود (لهكذا سيناريو)».

وأضاف على هامش الاجتماع السنوي للجنة الأولمبية الأسترالية: «أفصح رئيس الوزراء الياباني بذلك إلى رئيس الولايات المتحدة قبل أسبوعين أو ثلاثة، ولايزال يقول ذلك إلى اللجنة الأولمبية الدولية». وتابع: «نواصل العمل معه (رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوغا) في ما يتعلق بجميع الإجراءات الصحية.. الأمور تسير كما يجب».

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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