موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها بعد غدٍ الاثنين، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

محمد يوسف

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