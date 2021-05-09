شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها بعد غدٍ الاثنين، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.