شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز في التاسعة والنصف مساء الأحد، على ملعب استاد السويس، بالجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر- محمد جمال- حمزة علاء.

خط الدفاع: رجب بكار- أحمد محسن- فابريس نجاه- عبدالله محمود- خالد صبحي- طارق سامي- سيف تقا.

خط الوسط: محمد توني- محمد ابراهيم- رجب عمران- صالح جمعة- محمد مسعد- كوامي بونسو- شريف دابو.

خط الهجوم: ميدو جابر- أحمد ياسر ريان- شادي حسين- وينفول كوبينا- أحمد غنيم.