شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات نارية في الدوري المصري الممتاز اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جماهير وعشاق الكرة المصرية، على موعد عند التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، مع أربع جولات ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين للدورى الممتاز، حيث يلتقى المصرى مع المقاصة، وإنبى مع الاتحاد السكندرى، وطلائع الجيش مع غزل المحلة، وبيراميدز مع سيراميكا.

فعلى ملعب استاد الدفاع الجوى، يستدرج فريق بيراميدز، صاحب المركز الثالث برصيد 34 نقطة نظيره سيراميكا، صاحب المركز الثامن وله 27 نقطة.

ويسعى بيراميدز لتحقق الفوز بالنقاط الثلاث لمواصلة زحفه نحو المنافسة على قمة جدول الدورى، فيما يحاول سيراميكا الفوز بنقاط المباراة الثلاث من أجل التقدم خطوة كبيرة نحو المربع الذهبى لجدول المسابقة.

فيما يلتقى باستاد الإسكندرية فريقا المصرى صاحب المركز الرابع برصيد 32 نقطة، نظيره مصر المقاصة صاحب المركز العاشر برصيد 26 نقطة، ويسعى كلا الفريقين في الفوز بنقاط المباراة الثلاث من أجل تحسين المركز في جدول المسابقة.

ويحل فريق غزل المحلة، صاحب المركز الخامس وله 30 نقطة، ضيفاً على فريق طلائع الجيش صاحب المركز الثانى عشر وله 23 نقطة، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ويسعى المحلة لمواصلة سلسلة انتصاراته، فيما يأمل طلائع الجيش في تصحيح أوضاعه واستغلال عامل الأرض وإيقاف مسيرة المحلة.

وتختتم المباريات بمواجهة إنبى صاحب المركز التاسع برصيد 27 نقطة مع الاتحاد السكندرى صاحب المركز السادس برصيد 29 نقطة، ويأمل إنبى في تعويض خسارته الأخيرة من المحلة، فيما يحاول حسام حسن المدير الفنى للاتحاد إدراك الفوز وتعويض الخسارة أيضاً التي لقيها الفريق في الجولة المنقضية أمام الأهلى.