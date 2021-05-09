شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأهل فياريال لنهائي البطولة.. أوناي إيمري ملك الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاع المدرب الإسباني أوناي إيمري الوصول إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لأول مرة في تاريخ النادي الإسباني، بعدما استطاع الفوز على فريقه السابق أرسنال الإنجليزي بثنائية مقابل هدف بمجموع المباراتين.

ويعتبر المدرب الإسباني أيقونة البطولة الثانية في أوروبا، حيث استطاع الوصول إلى نهائي البطولة خمس مرات في رقم قياسي لم يحققه أي مدرب من قبله.

حقق إيمري البطولة 3 مرات على التوالي رفقة فريق إشبيلية الإسباني في مواسم 2013-14، 2014-15، 2015-16، ووصل إلى نهائي البطولة رفقة أرسنال الإنجليزي موسم 2018-19وتلقى هزيمة برباعية مقابل هدف أمام تشيلسي.

ويسعي المدرب الإسباني إلى تعزيز رقمه القياسي مع البطولة في نهائي البطولة ضد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المقرر إقامتها يوم الأربعاء 26 مايو المقبل على ملعب انيرجا جدانسك بولندا.

يطمح الفريق الإسباني في تحقيق أول بطولة أوروبية في تاريخه، فيعد الوصول إلى النهائي هو أكبر إنجاز للفريق في البطولات الأوروبية، حيث استطاع الفريق الوصول إلى نصف نهائي البطولة موسم 2010/11 وخرج على يد فريق بورتو البرتغالي بسباعية مقابل 4 أهداف بمجموع المباراتين.

واستطاع الفريق أيضا الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2005/2006 وخرج على يد فريق أرسنال الإنجليزي بهدف مقابل لاشيء بمجموع المباراتين.