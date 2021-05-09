شكرا لقرائتكم خبر عن في مباراة ركلات الجزاء.. تعادل إيجابي بين المقاولون العرب والإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة لقاء المقاولون العرب ضد الإنتاج الحربي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

واستحوذ فريق المقاولون العرب على الكرة معظم أوقات اللقاء لكن دفاع الإنتاج الحربي تصدى لكل هجمات ذئاب الجبل لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقدم الإنتاج الحربي عن طريق محمد رمضان في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، وتعادل محمد سمير لفريقه المقاولون العرب من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

بهذا التعادل رفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثالث عشر، فيما بقى فريق الإنتاج الحربي متذيلا ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 13 نقطة.