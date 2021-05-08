شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُحفز لاعبيه بالمكافآت قبل «القمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، جلسة مع حسين الشحات، الجناح الأيمن للفريق الأحمر، فى الساعات الماضية، وذلك بسبب تراجع مستوى اللاعب فى المباريات الأخيرة.

وحرص موسميانى وعبدالحفيظ على عقد جلسة مع حسين الشحات، لمطالبة اللاعب بضرورة بذل أقصى جهد له فى التدريبات واستعادة مستواه الفنى المعروف عنه، وذلك بعد الأداء المتواضع الذى ظهر عليه اللاعب مع الفريق الأحمر، خلال المباريات الماضية، والتى كان آخرها فى مباراتى غزل المحلة التى انتهت بفوز زعيم الفلاحين بهدف نظيف، والاتحاد السكندرى، التى فاز بها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وأكد المدرب الجنوب إفريقى، للاعب الأهلى، أن مباراة القمة أمام الزمالك ستكون هى الفرصة الأخيرة له، حيث سيتم استبعاده من التشكيل الأساسى للفريق خلال المواجهات المقبلة، حال ظهوره بمستوى سيئ أمام الفريق الأبيض.

ومن ناحية أخرى، قرر مدير الكرة بالأهلى، رصد مكافآت خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز فى مباراة الزمالك المقبلة بمسابقة الدورى، حيث يبحث الفريق الأحمر عن تحقيق الفوز فى مباراة القمة 122، لكى يواصل مطاردة نادى الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى.

وفى ذات السياق، يجهز الجهاز الفنى أيمن أشرف، مدافع الفريق، للدفع به فى التشكيل الأساسى فى مباراة الزمالك، وذلك بعدما تم التأكد من جاهزيته الفنية، عقب مشاركته لمدة نصف ساعة فى مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة.

وكان أيمن أشرف، يعانى من الإصابة فى خشونة الركبة، وهو ما أبعده عن الفريق لفترات طويلة، قبل أن يعود فى مواجهة الاتحاد السكندرى، وينوى المدير الفنى للفريق الأحمر الدفع باللاعب فى التشكيل الأساسى خلال مواجهة القمة بجوار المغربى بدر بانون.

كما خصص المدير الفنى تدريبات خاصة لمحمد شريف، مهاجم الفريق، خلال تدريبات الفريق الأخيرة، بعدما قرر إعادة اللاعب للتشكيل الأساسى فى المباراة المقبلة، على حساب مروان محسن.

وحرص موسيمانى على تخصيص تدريبات خاصة لـ«شريف» من أجل إنهاء الهجمات أمام مرمى الفريق المنافس بشكل جيد، واستغلال الفرص التى ستتاح له، خلال المباراة.

ويستعد الأهلى لخوض مباراة الزمالك، المقرر إقامتها غدًا الأحد، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وتعرض للهزيمة فى مباراتين، أحرز لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 13 غيرها.