شكرا لقرائتكم خبر عن حراسة المرمى صداع في رأس كارتيرون قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح مركز حراسة المرمي صداع في رأس باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الاول لنادي الزمالك في ظل غياب محمد أبوجبل بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن شكوي محمود جنش من آلام الظهر، والتي لم يستطع على إثرها المشاركة في مران الفريق اليوم السبت استعداداً لمواجهة الأهلي.

ويأمل كارتيرون، في تخلص محمود جنش، من آلام الظهر قبل مواجهة الأهلي، ليكون حارساً بديلاً لمحمد عواد، الذي تقرر أن يقوم بحراسة مرمى الزمالك في تلك المواجهة.

وشهد المران الجماعي للزمالك، «السبت» أداء رباعي حراسة المرمى محمد عواد وأحمد نادر السيد وسيد عطية ومحمد فتحي قنديل حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى وذلك استعدادا للقاء القمة.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.