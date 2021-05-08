شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يقترب من دوري الأبطال بالفوز على ساثهامبتون بهدفي ماني وألكانتارا .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول فوزًا هامًا ومستحقًا على نظيره ساوثهامبتون بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي ليصل الريدز إلى النقطة 57 في المركز السادس، ويقترب من المركز الرابع الذي يحتله ليستر سيتي برصيد 63 نقطة.

تقدم فريق ليفربول بهدف على نظيره ساثهامبتون ضمن منافسات الأسبوع 35 من عمر البريميرليج، من صناعة النجم المصري محمد صلاح.

وسجل ساديو ماني هدف فريقه بعدما استقبل عرضية محمد صلاح ليسددها النجم السنغالي برأسه في شباك فريقه السابق عند الدقيقة 31.

وأضاع محمد صلاح 3 فرص محققة في الشوط الأول، ولم يتمكن النجم المصري حتى نهاية الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الريدز بهدف نظيف.

ونجح تياجو ألكانتارا في تسجيل الهدف الثاني لفريقه عند 90 من عمر الشوط الثاني، ليصل فريق ليفربول إلى المركز السادس برصيد 57 بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الخامس ليستر سيتي برصيد 58 نقطة.

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح قد أعلن تشكيل فريقه أمام ساوثهامبتون في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة والربع مساء اليوم السبت 8-5-2021 على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: اليسون

الدفاع: أرنولد- فيليبس- ويليامز- روبرتسون

الوسط: فابينهو- فينالدوم- تياجو ألكانتارا

الهجوم: ساديو ماني- محمد صلاح- ديوجو جوتا