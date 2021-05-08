شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يوقف تقسيمة الزمالك لتصحيح الأخطاء.. وتدريبات إضافية لـ 3 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين وإجراء تقسيمة بينهما خلال التدريبات مساء اليوم السبت.

وركز كارتيرون خلال التقسيمة على بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها، كما قام المدير الفني للزمالك بإيقاف التقسيمة، عشرة مرات من أجل تصحيح الأخطاء.

على جانب آخر أدى يوسف أوباما وسيف الدين الجزيري وأحمد عيد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية إضافية عقب انتهاء التدريب وذلك بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.