شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يوقف تقسيمة الزمالك لتصحيح الأخطاء.. وتدريبات إضافية لـ 3 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين وإجراء تقسيمة بينهما خلال التدريبات مساء اليوم السبت.
وركز كارتيرون خلال التقسيمة على بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها، كما قام المدير الفني للزمالك بإيقاف التقسيمة، عشرة مرات من أجل تصحيح الأخطاء.
على جانب آخر أدى يوسف أوباما وسيف الدين الجزيري وأحمد عيد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية إضافية عقب انتهاء التدريب وذلك بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.