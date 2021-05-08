شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تشيلسي: لن نقبل الخسارة من مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب توماس توخيل، مدرب تشيلسي، عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه على حساب مانشستر سيتي بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل في تصريحات عقب المباراة لشبكة «بي بي سي«:»أعتقد أنه في الشوط الثاني كان الرد رائعا على آخر 5 دقائق من الشوط الأول حيث كنا قريبين للغاية حينها من خسارة كل شيء«.

وأضاف: «بالنسبة لي كانت النتيجة العادلة للشوط الأول هي (0-0)، لكننا ارتكبنا خطأ حاسما، وباتت المباراة بعيدة عن المتناول».

وتابع: «مع كل دقيقة كنا نكتسب الثقة والجودة، تحسن مستوانا مع مرور الوقت، كانت معركة صعبة، وبعد أن سجلنا هدف التعادل لم نتوقف عن الهجوم، وكان هدف الانتصار مكافآة كبيرة لنا».

وأردف توخيل: «هذا يخبرنا بأنه يمكننا الاعتماد على لياقتنا البدنية، التي تبدو رائعة بنهاية الموسم».