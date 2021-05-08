شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات علاجية لـ«جنش» وبدنية لـ«شيكابالا» استعدادًا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى محمود جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات علاجية وتأهيلية في صالة الجيمانزيوم في ظل شكواه من إصابة في الظهر.

ولم يشارك جنش في تدريبات حراس المرمى مساء اليوم السبت بسبب الآلام التي داهمته وتسببت في عدم قدرته على المشاركة مع زملائه في التدريبات استعداداً لمواجهة الأهلي.

كما أدى محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك تدريبات بدنية خاصة على هامش تدريب الفريق مساء اليوم السبت في إطار الاستعداد للقاء القمة المقبل.

ولم يشارك شيكابالا في التقسيمة التي أقيمت خلال التدريب.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.