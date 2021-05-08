شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يشارك في فوز جالاتا سراي على بيشكتاش بثلاثية بالدوري التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق جالاتا سراي فوزًا هامًا على نظيره فريق بيشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب تورك تيليكوم، ضمن منافسات الجولة الـ 40 من الدوري التركي.

بدأ جالاتا سراي اللقاء بدون النجم المصري مصطفى محمد نجم الزمالك المصري المعار إلى الفريق من بداية الموسم والذي شارك في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

أحرز أهداف الفريقين ريان بابل في الدقيقة 13 من أحداث المباراة ليعطي التقدم لجالاتا سراي وعدل النتيجة اللاعب رشيد غزال من علامة الجزاء في الدقيقة 42.

فيما استطاع النجم الكولومبي راداميل فالكاو من إحراز التقدم لفريقه في الدقيقة 45 من علامة الجزاء، وأمن النتيجة لجالاتا سراي النجم التركي أردا توران في الدقيقة 76.

بهذا الفوز صعد جالاتا سراي إلى المركز الثاني لترتيب الدوري التركي برصيد 78 نقطة، متخطيًا فريق فنربخشة بفارق نقطة وحيدة، بينما تجمد رصيد بيشكتاش عند 81 نقطة في صدارة الدوري.

الفوز يزيد من اشتعال الصراع على لقب الدوري التركي قبل نهايته بجولتين، المباراة القادمة لفريق بشكتاش أمام فاتح كاراجومروك بينما يواجه جالاتا سراي نظيره دنزيلي سبور.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من المباراة إصابة النجم مصطفى محمد بعدما شارك في كرة مع اللاعب نجيب أويسال لاعب بيشكتاش.