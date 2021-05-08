شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول وساثهامبتون .. ماني يسجل من صناعة محمد صلاح في الشوط الأول.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم فريق ليفربول بهدف على نظيره ساثهامبتون ضمن منافسات الأسبوع 35 من عمر البريميرليج، من صناعة النجم المصري محمد صلاح.

وسجل ساديو ماني هدف فريقه بعدما استقبل عرضية محمد صلاح ليسددها النجم السنغالي برأسه في شباك فريقه السابق عند الدقيقة 31.

وأضاع محمد صلاح 3 فرص محققة في الشوط الأول، ولم يتمكن النجم المصري حتى نهاية الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الريدز بهدف نظيف.

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح تشكيل فريقه أمام ساوثهامبتون في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة والربع مساء اليوم السبت 8-5-2021 على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: اليسون

الدفاع: أرنولد- فيليبس- ويليامز- روبرتسون

الوسط: فابينهو- فينالدوم- تياجو ألكانتارا

الهجوم: ساديو ماني- محمد صلاح- ديوجو جوتا