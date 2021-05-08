شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب جهازه المعاون بفرض السرية على خطة وتشكيل مباراة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مع أسامة نبيه المدرب العام للفريق وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد على هامش التدريبات مساء اليوم السبت وذلك لشرح برنامج التدريب استعدادا للقاء القمة.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

واتفق كارتيرون، مع جهازه المعاون على إخفاء معالم الخطة والتشكيل الذي ينوي خوض به مباراة القمة أمام الأهلي من أجل إحداث نوع من المفاجأة لدى المنافس خصوصاً وان المدير الفني يسعى لإجراء بعض التغييرات على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة.