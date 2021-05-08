شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يشكو الإجهاد قبل مباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكي حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك من الإجهاد «السبت» استعداداً لمواجهة الأهلي المقررة الاثنين ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون للدوري الممتاز.

وقرر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إخضاع اللاعب لبعض التدريبات الاستشفائية في صالة الجيمانيزوم تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وينتظر أن يحسم كارتيرون مصير مشاركة اللاعب في مباراة القمة على ضوء الاختبار الطبي الذي سيخضع له «الأحد» قبل أداء الفريق للمران الرئيسي استعداداً للمباراة.