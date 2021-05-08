شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفر كان: بايرن ميونخ أصبح مثل يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حارس بايرن ميونخ الأسطوري، أوليفر كان، عقب تتويج الفريق بلقب الدوري الألماني، للمرة التاسعة على التوالي، أن عليهم العمل من الآن، من أجل التتويج باللقب العاشر، وذلك لتحطيم الرقم القياسي، في عدد التتويجات المتتالية بالبطولة المحلية، والمسجل باسم يوفنتوس الإيطالي.

وأوضح كان، خلال تصريحات لشبكة «سكاي سبورت»: «عادلنا الرقم القياسي ليوفنتوس.. علينا العمل الآن لكي نتوج باللقب العاشر على التوالي، وهو ما لم يحققه أحد من قبل».

وأضاف العضو الحالي بمجلس الإدارة، وخليفة الرئيس كارل هاينز رومينيجه «كلما فزت بألقاب أكثر في البوندسليجا، فلن تكتفي أبدا.. عشت ألقابا كثيرة مثيرة، ودائما كان هناك شعور الحصول على هدية، بعد العمل الذي قمت به على مدار الموسم».