شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية وإطالات للاعبي الزمالك استعدادًا لمباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الفني قبل انطلاق التدريبات مساء اليوم السبت.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وحرص باتريس كارتيرون، على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين داخل الجيمانيزوم مجموعه اشرف على تدريباته بنفسه والمجموعه الثانية اوكل الاشراف عليها للدكتور عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالفريق.