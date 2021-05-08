شكرا لقرائتكم خبر عن وولفرهامبتون يعلن موعد عودة خمينيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نونو إسبريتو سانتو، مدرب وولفرهامبتون الإنجليزي، أن مهاجمه راؤول خيمينيز سيعرض على أخصائي في وقت لاحق من الشهر الجاري، بينما يستمر تعافيه من عملية جراحية لإصلاح كسر في الجمجمة.

وأصيب خيمينيز بعد اصطدامه برأس ديفيد لويز مدافع آرسنال، في نوفمبر الماضي، وتلقى علاجا طويلا على أرض الملعب، قبل نقله إلى المستشفى.

وعاد خيمينيز للتدريبات في فبراير الماضي، وأمضى بعض الوقت مع منتخب بلاده المكسيك خلال العطلة الدولية في مارس الماضي.

ولعب خيمينيز دورا محوريا في مسيرة فريقه الموسم الماضي، عندما أحرز 27 هدفا وصنع 10 فرص للتهديف في جميع المنافسات، بينما احتل فريقه المركز السابع بالدوري الإنجليزي، ووصل لدور الثمانية في الدوري الأوروبي.